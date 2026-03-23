Avión militar Hércules se accidenta en el sur de Colombia: trasladaba más de 80 soldados

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur).

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que ya se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación para esclarecer las causas del siniestro.

SOLDADOS Y MATERIAL MILITAR

"Aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", agregó el ministro, medios locales reportan que la aeronave llevaba alrededor de 80 soldados.

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo para el transporte de soldados y material militar, tiene capacidad para unos 100 pasajeros.