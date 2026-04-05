April Fools’ Day: países que celebran el Día de las bromas el 1 de abril

Mientras que en el Perú las bromas se realizan cada 28 de diciembre por el Día de los Inocentes entre familiares o amigos, diversos países del mundo celebran esta tradición cada 1 de abril y es conocida como April Fools' Day.

Naciones que celebran esta jornada

El llamado April Fools' Day se conmemora en diversos países de Europa, como Alemania, Suiza, Italia, Países Bajos y Austria, así como en algunas ciudades de Bélgica, donde es habitual hacer bromas a amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Esta fecha recibe distintos nombres según el país. Por ejemplo, en Portugal y Brasil se le conoce como el “Día de la Mentira”. En Escocia, en tanto, a las personas que caen en las bromas se les llama “gowk”.

Cabe precisar que el origen de esta tradición se vincula con una reforma impulsada por el rey Carlos IX, quien en 1564 decretó que el Año Nuevo se celebrara el 1 de enero en todo el país. Antes de ello, las festividades se realizaban entre el 25 de marzo y el 1 de abril. Quienes continuaron celebrando en esas fechas fueron objeto de burlas, dando origen a esta costumbre que perdura hasta hoy.