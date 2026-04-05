Día histórico para la humanidad: misión Artemis II despegó con éxito rumbo a la Luna

La NASA logró enviar a cuatro astronautas en una misión de 10 días que marcará el regreso de la humanidad a la órbita lunar tras más de medio siglo.

En un hecho histórico para la exploración espacial, la misión Artemis II despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos. Tras momentos de tensión por una pausa en la cuenta regresiva, el poderoso cohete Space Launch System (SLS) logró partir rumbo a la Luna con cuatro astronautas a bordo, iniciando un viaje de 10 días alrededor del satélite natural.

La misión, considerada un paso clave para el retorno humano a la Luna, utilizará la cápsula Orion, que realizará maniobras en órbita terrestre antes de dirigirse hacia el espacio profundo. El punto más importante del recorrido será el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, donde la tripulación alcanzará una distancia cercana a los 400 mil kilómetros de la Tierra, una de las más lejanas jamás registradas por humanos.

El SLS, el cohete más potente construido hasta la fecha, cuenta con una estructura de casi 100 metros de altura y una capacidad de empuje superior a la del histórico Saturno V. Este sistema permite transportar tanto a la tripulación como los equipos necesarios para misiones de largo alcance, consolidando el programa Artemis como la base de futuras expediciones, incluida una eventual llegada a Marte.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El lanzamiento de la misión Artemis II también marcó un avance en la cooperación internacional, con la participación de desarrollos tecnológicos de otros países, como el microsatélite argentino Atenea. Con Artemis II, la NASA da un paso decisivo y fundamental hacia el establecimiento de una presencia humana sostenida en la Luna, abriendo una nueva era en la exploración del espacio.