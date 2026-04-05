Misión Artemis II de la NASA supera dos tercios del viaje lunar tras resolver problema en sistema sanitario

La misón Artemis II de la NASA ha alcanzado un hito significativo al completar aproximadamente dos tercios de su viaje hacia la Luna, según informó la agencia espacial estadounidense a través de sus canales oficiales. La nave Orion, que transporta a cuatro astronautas en una misión de aproximadamente 10 días, continúa su trayectoria tras superar un inconveniente técnico relacionado con el sistema sanitario que generó preocupación durante las primeras etapas del vuelo.

El problema surgió durante el tercer día de misión, cuando se detectó una obstrucción en el conduto de sfiato del sistema de gestión de residuos, específicamente en el mecanismo de descarga del baño. Judd Frieling, director de vuelo de Artemis II, explicó a medios que "es probable que haya orina congelada en el conducto", situación que requirió una solución ingeniosa por parte del equipo de control en Tierra. Mientras los astronautas -Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch de la NASA y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense- descansaban a aproximadamente 320.000 kilómetros de la Tierra, los ingenieros desarrollaron un plan para rotar la cápsula y exponer el conducto obstruido a la luz solar, logrando descongelar el bloqueo y restaurar la funcionalidad completa del sistema.

Christina Koch, quien participó en la resolución del problema, declaró humorísticamente: "Soy yo la fontanera espacial", destacando la importancia crítica de este equipo a bordo. La astronauta añadió que el sistema "es probablemente la parte más importante de nuestro equipamiento" y que el equipo sintió alivio al confirmar su correcto funcionamiento. Este incidente subraya los desafíos técnicos que enfrentan las misiones de espacio profundo, incluso en sistemas aparentemente rutinarios como el sanitario, que en la cápsula Orion representa un avance significativo respecto a las misiones Apollo de los años 60 y 70.

Simultáneamente, la NASA confirmó que durante el cuarto día de vuelo, los astronautas han estado practicando controles manuales del vehículo espacial y revisando planes para el estudio científico de la Luna en preparación para el próximo sobrevuelo lunar. La misión, que despegó exitosamente del Kennedy Space Center en Florida el 2 de abril de 2026, marca el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de 50 años, desde la misión Apollo 17 en 1972.

El programa Artemis representa un esfuerzo internacional con participación europea clave a través del Módulo de Servicio Europeo (ESM) desarrollado por la Agencia Espacial Europea, que proporciona energía, propulsión y sistemas de soporte vital a la nave Orion. Emmanuel Macron, presidente de Francia, destacó en redes sociales que "la Luna vuelve a ser un lugar de encuentro para pueblos que comparten y se atreven", reconociendo el papel europeo en esta "extraordinaria aventura".

Más allá de los aspectos técnicos, la misión incluye una cuidadosa planificación logística que abarca desde la alimentación -con un menú que incluye 189 productos entre alimentos y bebidas seleccionados por su duración, seguridad nutricional y compatibilidad con las condiciones de microgravedad- hasta las rutinas diarias de los astronautas, quienes siguen horarios establecidos para comidas y descanso. Jeremy Hansen, astronauta canadiense, describió la experiencia como "fenomenal", destacando las vistas del lado oscuro de la Tierra iluminado por la Luna que han mantenido al equipo "pegado a las ventanas" capturando imágenes.

La misión Artemis II sirve como precursor fundamental para el alunizaje planeado con Artemis IV en 2028, probando sistemas críticos y allanando el camino para una presencia humana sostenible en la Luna. Mientras la nave continúa su trayecto, los equipos en Tierra monitorean constantemente todos los parámetros, preparándose para las próximas maniobras que llevarán a la Orion a completar su histórico sobrevuelo lunar antes de iniciar el retorno a la Tierra.