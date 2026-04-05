Japón cierra 1.366 km de líneas ferroviarias en 30 años debido a la despoblación rural

Un análisis de Kyodo News revela que el 5% de la red ferroviaria japonesa ha sido descontinuada desde 1996, afectando principalmente regiones rurales con declive poblacional.

Un análisis de Kyodo News ha revelado que 1.366 kilómetros de vías ferroviarias, equivalentes al 5% de la red total de Japón, han sido descontinuados durante las últimas tres décadas. Este cierre masivo afecta a 68 secciones diferentes y destaca la reducción de opciones de transporte público en áreas rurales del país asiático.

La mayoría de las secciones cerradas entre el año fiscal 1996 y el 2025 se encontraban en regiones con despoblación acelerada, siendo Hokkaido, al norte de Japón, la zona más afectada con aproximadamente un tercio del total de vías clausuradas. Según datos del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, el ritmo de cierres se ha acelerado notablemente: 387 km fueron eliminados en la década hasta 2005, 445 km en la siguiente década, y 534 km en el período hasta 2025.

Del total de vías clausuradas, 680 kilómetros eran operados por compañías creadas tras la división de los Ferrocarriles Nacionales Japoneses, mientras que 686 kilómetros correspondían a otras empresas ferroviarias. En Hokkaido específicamente, una compañía local cerró una ruta de 140 km y otra descontinuó 116 km de servicios.

Paralelamente, durante estos 30 años se han construido 1.913 km de nuevas vías, de las cuales 1.156 km corresponden a líneas de shinkansen (tren bala). Esta disparidad refleja la concentración de inversiones en corredores de alta velocidad entre centros urbanos principales, en contraste con el abandono de redes locales en zonas rurales.

El profesor Ikuhiro Nasuno de la Universidad Ryutsu Keizai advirtió que "no deberíamos dejarlo en manos de los operadores, sino pensar en los ferrocarriles como un sistema de transporte público". Nasuno instó a los municipios a considerar qué papel pueden jugar los trenes en sus comunidades y a involucrarse activamente en la gestión del servicio ferroviario cuando sea necesario.

Este fenómeno refleja desafíos demográficos más amplios en Japón, donde el envejecimiento poblacional y la migración hacia áreas urbanas han dejado a muchas comunidades rurales con servicios esenciales reducidos. El cierre de líneas ferroviarias se suma a otras problemáticas como el cierre de escuelas, hospitales y comercios en estas regiones.

Mientras Japón continúa siendo conocido internacionalmente por su eficiente red de trenes de alta velocidad que conecta grandes ciudades, la realidad en muchas áreas rurales muestra un panorama diferente, con opciones de transporte cada vez más limitadas para los residentes que permanecen en estas comunidades en declive.