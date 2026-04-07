Chile: presidente Kast asegura que "avanzan" en la expulsión de inmigrantes en situación irregular

El mandatario chileno, José Antonio Kast, aseguró que su Gobierno avanza poco a poco en la expulsión de inmigrantes en situación irregular, por lo que confió que los extranjeros indocumentados dejen el país voluntariamente los próximos meses.

Dijo también que los inmigrantes que abandonen Chile, si desean volver, deberán iniciar desde cero y en sus respectivos países, los trámites de residencia, la medida dejaría a miles de extranjeros en la incertidumbre, pues no hay certeza que les permitan regresar.

ENTRARON POR LA VENTANA

"Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente de nuestro país", afirmó el jefe de Estado. Asimismo, indicó que "si no lo hacen, la posibilidad (de vivir de forma legal en Chile) se va a cerrar definitivamente".

"Estamos dando una advertencia a las personas para que cumplan la ley. No queremos generar una conmoción social con nuestras acciones", añadió el mandatario, cuyas decisiones sobre este tema, tienen el respaldo mayoritario de los chilenos.