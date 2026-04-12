Elecciones 2026: peruanos residentes en el exterior acudieron masivamente a votar

Miles de compatriotas residentes en el exterior acudieron a votar masivamente. En España, la jornada se desarrolló sin incidentes; la mayoría expresó su deseo de que el próximo gobierno termine, principalmente, con la inseguridad.

Mientras que en Argentina se abrieron mesas de sufragio en distintas ciudades por la gran cantidad de compatriotas que radican en dicho país, igualmente la presencia de peruanos en los locales de votación fue numerosa.

PERUANOS PROTESTAS

Por otro lado, en Chile, se registraron protestas en algunos locales de votación. Son 260 mil peruanos que están habilitados para sufragar en dicho país. Personas denunciaron que hicieron colas de hasta 4 horas.

La mayor cantidad de votantes se encuentra en la ciudad de Santiago, donde lamentablemente se registraron las protestas de los electores peruanos, que llegaron muy temprano para poder sufragar sin inconvenientes.