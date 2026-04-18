Ucrania: al menos siete muertos y 10 heridos deja balacera en las afueras de un supermercado

Según primeras informaciones, seis personas perdieron la vida y diez resultaron heridas de distinta consideración, luego que un hombre disparara indiscriminadamente contra ciudadanos que entraban y salían de un supermercado.

En una rápida acción, el atacante fue abatido por los agentes especiales de la policía. Fue identificado como un ciudadano ruso de 58 años. El incidente se produjo en el distrito de Holosíiv, al sur de la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania.

CANALES OFICIALES

El presidente de la nación, Volodímir Zelenski, ha manifestado su compromiso con el esclarecimiento de este sangriento atentado, ordenando una investigación inmediata y profunda sobre las circunstancias exactas del atentado.

Dijo también que ha ordenado al ministro del Interior, Ihor Klymenko, que actúe con transparencia y brinde actualizaciones constantes a la opinión pública sobre el caso, siempre que la información haya sido verificada por los canales oficiales.