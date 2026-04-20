Terremoto de magnitud 7,4 sacude el norte de Japón: autoridades activan alerta de tsunami

Un potente movimiento telúrico de magnitud 7,4 sacudió hoy, lunes, ciudades enteras en el norte de Japón, activando inmediatamente los protocolos de emergencia ante el riesgo de un tsunami con olas de hasta tres metros.

Tras conocerse el terremoto, en países como Perú, las autoridades centraron inmediatamente su atención en el monitoreo del evento y la eventual propagación de ondas marinas, descartando un tsunami en nuestras costas.

El sismo se registró a las 16:53 hora local (07:53 GMT), frente a la costa de la prefectura de Iwate; la sacudida fue lo suficientemente intensa como para sentirse incluso en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.

SECTORES AFECTADOS

Hasta el momento se desconoce si el movimiento telúrico dejó muertos o heridos, tampoco si hay inmuebles destruidos; equipos de rescatistas, auxilio y ambulancias comenzaron a recorrer los sectores afectados.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó una alerta de tsunami y pidió a los ciudadanos que “evacúen las regiones costeras a lugares seguros; se prevé que las olas del tsunami alcancen los tres metros de altura”.