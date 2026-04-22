Guatemala: al menos cinco muertos y tres heridos deja ataque armado en un restaurante

Un ataque armado en un restaurante de la zona 6 de la capital guatemalteca dejó al menos cinco fallecidos y tres heridos, entre ellos un menor de edad, generando preocupación en la población.

El suceso se registró la tarde del 20 de abril en una conocida cevichería, donde dos sujetos armados irrumpieron y abrieron fuego indiscriminadamente contra los comensales sin mediar palabra.

CASOS DE EXTORSIÓN

Según testigos, los atacantes ingresaron al establecimiento y dispararon contra los presentes, provocando escenas de pánico entre los clientes, que intentaban resguardarse para salvar sus vidas.

Para la policía, el atentado habría estado dirigido contra una persona o podría estar vinculado a disputas entre estructuras criminales o casos de extorsión, aunque las investigaciones continúan en curso.