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Al menos 12 muertos y 25 heridos deja atentado con explosivos en una carretera de Colombia

Las autoridades atribuyen el sangriento atentado a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que siembran terror a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.

Foto Andina



Un nuevo atentado remeció hoy, sábado, Colombia. El ataque, que dejó al menos 12 muertos y 25 heridos, se registró en una carretera de la violenta región del Cauca e impactó en más de una decena de vehículos.

Las autoridades atribuyen el sangriento atentado a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, señaló que varios autos quedaron volcados y destruidos tras el ataque. Se teme que el número de muertos aumente, pues varios heridos están graves; también hay desaparecidos.

PRECANDIDATO

El viernes, un ataque contra una base militar en Cali dejó dos heridos e inició una serie de atentados en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca. En los dos últimos días han ocurrido 26 ataques en esos departamentos.

La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara a los comicios presidenciales del 31 de mayo, en los que la seguridad es un tema central tras el magnicidio del precandidato de derecha Miguel Uribe, ocurrido en junio de 2025.


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