Al menos 20 muertos y 35 heridos, varios de ellos graves, deja choque de trenes en Indonesia

Esta mañana, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ordenó una exhaustiva investigación tras el choque de dos trenes en las afueras de la ciudad de Yakarta, la capital, que deja 20 muertos y 35 heridos, varios de ellos graves.

El accidente se produjo la noche del lunes cerca de la estación de Bekasi Timur, a 25 km de Yakarta, cuando un tren de larga distancia chocó contra uno de cercanías que estaba detenido. Las operaciones de rescate se extendieron por 12 horas.

TREN DE CERCANÍAS

Según testigos, un taxi rozó al tren de cercanías en un paso a nivel, lo que hizo que se detuviera en las vías, donde fue embestido. El tren de larga distancia impactó contra el último vagón, reservado para las mujeres en el tren de cercanías.

Las autoridades habían informado que las 240 personas a bordo del tren de larga distancia involucrado en el accidente, afortunadamente, fueron evacuadas sanas y salvas. Los lesionados y fallecidos viajaban en el tren de cercanías.