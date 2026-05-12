¡Cambio de planes! México cancela adelanto de vacaciones por el Mundial

A tan solo semanas del inicio del Mundial 2026, una de las sedes del torneo había anunciado el adelanto de las vacaciones escolares con miras a la realización del evento. Sin embargo, tras una ola de protestas, el gobierno de México decidió anular dicha medida.

La propuesta contemplaba adelantar cerca de un mes y medio el periodo vacacional, decisión que no solo respondía a la organización del Mundial de fútbol, sino también a las altas temperaturas registradas en algunas regiones del país, según informó la Secretaría de Educación.

ADELANTO DE VACACIONES

La semana pasada, dicha dependencia había comunicado que las clases concluirían el 5 de junio y no el 15 de julio, como ocurre habitualmente. La medida generó el rechazo de numerosos padres de familia, situación que finalmente llevó a las autoridades de México a revertir la decisión. “Se acordó mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales (...) por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio", indicó mediante un comunicado.

Asimismo la misma presidenta Claudia Sheinbaum había manifestado sus dudas ante esta medida y que era una decisión en discusión con los distintos estados "El planteamiento ahora es que se conserven las seis semanas de vacaciones en vez de extenderlas a 12 semanas”, agregó la mandataria.

A POCO DEL INICIO DEL MUNDIAL

A tan solo semanas del inicio de la Copa Mundial 2026, México albergará 13 partidos del certamen en las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, torneo que es organizado en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, el partido inaugural está programado para el 11 de junio, mientras que la gran final se disputará el 19 de julio.