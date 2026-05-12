Bolivia: ordenan captura de expresidente Evo Morales por no asistir a juicio por trata de personas

El juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por presunta trata de personas quedó suspendido en la víspera, hasta que se presente ante la Justicia o la Policía ejecute la orden de captura en su contra.

El proceso contra Morales Ayma (2006-2019) se inició la mañana de ayer en la ciudad de Tarija, en ausencia del exmandatario y de su abogado, por lo que el tribunal lo declaró en rebeldía y dictó orden de captura.

Wilfredo Chávez, abogado del exmandatario, dijo que no fueron notificados personalmente para asistir al inicio del juicio, sino mediante un "edicto" judicial, lo que, a su entender, es un "vicio causal de fondo".

BASTIÓN POLÍTICO

Desde octubre de 2024, Evo Morales está en el Trópico de Cochabamba, región cocalera del centro de Bolivia considerada su bastión político y sindical, protegido por sus seguidores para impedir que sea detenido.

El exmandatario está acusado por supuestamente haber mantenido una relación de convivencia con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en el año 2016.