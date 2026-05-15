Cuba: apagones masivos desatan nueva ola de protestas en distintos sectores de La Habana

En las últimas horas, se registraron ruidosas protestas en La Habana, la capital, tras los nuevos apagones que pueden durar hasta 20 horas. Mientras el Ejecutivo señala que busca una solución al problema que lleva varios meses.

Se registraron plantones en varios municipios como Diez de Octubre, Lawton y Luyanó, y Santo Suárez. Decenas de manifestantes bloquearon calles y avenidas con basura en llamas, y golpearon cacerolas para expresar su malestar.

SERVICIOS PÚBLICOS

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo que no ha entrado un barco con combustible desde que lo hizo un tanquero de Rusia, a finales de marzo pasado. Reconoció que están sin reservas y buscan alternativas viables.

Los ciudadanos tienen energía eléctrica a veces dos horas al día, lo que dificulta la atención de personas mayores y niños por la oscuridad y el fuerte calor. A la falta de luz se suma la paralización de todos los servicios públicos en la capital.