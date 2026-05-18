San Diego: ataque armado en mezquita deja cinco muertos

Las autoridades investigan el caso como un posible crimen de odio. Entre las víctimas figura un guardia de seguridad que intentó contener el ataque.

Al menos cinco personas murieron este lunes durante un ataque armado registrado en el Centro Islámico de San Diego, considerado la mezquita más grande del condado de San Diego, en California. Entre los fallecidos se encuentran los dos presuntos atacantes, quienes habrían muerto por heridas de bala autoinfligidas, según las primeras investigaciones realizadas por el FBI.

El jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, informó que las otras tres víctimas mortales eran adultos presentes en el recinto al momento del ataque. Una de ellas era un guardia de seguridad que intentó contener la situación mientras se producían los disparos. Los cuerpos de los sospechosos, dos adolescentes de entre 17 y 19 años, fueron hallados dentro de un vehículo cercano a la mezquita.

Tras recibir reportes sobre un “tirador activo”, las autoridades desplegaron un amplio operativo policial alrededor del mediodía en el barrio de Clairemont, donde se ubica el centro islámico. Imágenes difundidas por redes sociales y medios locales mostraron a decenas de personas evacuando la zona, incluidos menores de edad que abandonaban el recinto tomados de la mano y escoltados por agentes de seguridad.

INVESTIGAN ATAQUE

Las autoridades indicaron que el caso es investigado bajo la hipótesis de un posible crimen de odio, en medio de un contexto marcado por el incremento de actos de violencia contra comunidades musulmanas y lugares de culto en Estados Unidos. “Esta investigación requerirá mucho trabajo en los próximos días y semanas”, señaló Scott Wahl, quien también expresó sus condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana de San Diego.