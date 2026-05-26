Crisis en Bolivia: nuevo enfrentamiento entre manifestantes y la policía deja decenas de heridos

Una masiva movilización por las principales calles de la ciudad de La Paz, capital política de Bolivia, derivó la tarde de ayer en violentos choques con la policía, en distintos momentos, que terminó con varios agentes heridos de diversa consideración.

Ni el anuncio del presidente Rodrigo Paz de bajarse a la mitad su salario, en un intento por calmar las protestas que entraron en su cuarta semana, calmó a los manifestantes que exigen su renuncia inmediata y la convocatoria a nuevas elecciones.

POLÍTICA ECONÓMICA

El mandatario centroderechista, que asumió el poder hace seis meses, enfrenta una ola de protestas que rechazan su política económica liberal, exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de autos.

La violencia se desató cuando, tras llegar al centro de La Paz, los manifestantes intentaron ingresar a la plaza de armas, donde el jefe de Estado tiene sus oficinas, cuyas vías de acceso están cercadas por policías antimotines que les cerraron el paso.

ORDEN DEMOCRÁTICO

Los manifestantes los enfrentaron con piedras, palos, petardos y cilindros recortados de dinamita; decenas de personas de ambos bandos resultaron heridas. El gobierno ha denunciado que estas movilizaciones buscan "alterar el orden democrático".

Paz y sus ministros acusan al expresidente socialista Evo Morales Ayma (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de estar detrás de las protestas. El líder cocalero instó al gobierno a que llame a nuevas elecciones en 90 días.