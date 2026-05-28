¡Valiente reacción! Hombre frustró robo golpeando al delincuente con un machete

La rápida reacción de un cliente evitó el robo a una tienda de abarrotes y desató un forcejeo contra el delincuente armado.

Gracias a una rápida reacción por parte de un ciudadano quién frustró un asalto a una tienda de abarrotes en Tabasco México, luego de que un adulto mayor enfrentara al delincuente utilizando un machete.

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el sujeto ingresó al establecimiento vestido con ropa oscura y una gorra negra para evitar ser identificado. De inmediato sacó un arma de fuego y comenzó a amenazar a la trabajadora del local para exigirle la entrega del dinero.

VALIENTE REACCIÓN

Al momento del asalto, otro cliente también se encontraba dentro del local. Sin embargo, el adulto mayor decidió enfrentar al delincuente y, según muestran las imágenes de seguridad, se alejó discretamente por unos segundos de la escena para luego regresar portando un machete.

De inmediato atacó por la espalda al sujeto armado con el objetivo de frustrar el robo. Tras el golpe, se produjo un forcejeo entre el adulto mayor, la trabajadora del establecimiento y el delincuente, quienes intentaron reducirlo e impedir que escapara del lugar.

A LA ESPERA DE INFORMACIÓN

Por otro lado, las autoridades municipales aún no han confirmado si el presunto delincuente fue arrestado o puesto a disposición del Ministerio Público de México. Esta situación también ha generado malestar entre los vecinos de la zona, quienes exigen una mayor presencia y resguardo policial.