Drones no podrán sobrevolar escenarios deportivos durante el Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, las autoridades de Estados Unidos informaron la prohibición del uso de drones en los alrededores de los estadios donde se disputarán los encuentros del torneo.

Según el comunicado emitido por la Administración Federal de Aviación (FAA), desde la jornada inaugural del 11 de junio no se permitirán operaciones aéreas, incluidos drones, en un radio de 4,8 kilómetros alrededor de los estadios y hasta una altitud de 900 metros.

DRÁSTICA MEDIDA

Esta medida se llevará a cabo para los 11 recintos deportivos de Estados Unidos, situación que podría variar si se requiere una autorización del control aéreo. "La FAA está utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger el espacio aéreo, incluido un refuerzo de las medidas de aplicación relativas a los drones", indicó el administrador del organismo, Bryan Bedford.

Asimismo, otra de las áreas que contará con esta medida serán las zonas destinadas a los “fan fest”, donde también se aplicará una restricción para el uso de drones en un radio aproximado de 1,8 kilómetros y hasta una altitud de 300 metros.

SE APLICARÁN SANCIONES

Según lo informado por la FAA, quienes infrinjan estas disposiciones podrían recibir multas de hasta 100 mil dólares, además de la confiscación del dron utilizado. Asimismo, los responsables también podrían enfrentar procesos penales a nivel federal. "Nuestra prioridad es transmitir el mensaje de que hay una zona prohibida para drones, si es necesario interceptar un dron, contamos con la tecnología para hacerlo", concluyó Aaron Hope, miembro del FBI de Atlanta.