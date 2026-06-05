¡Héroes de cuatro patas! Perritos atacan a ladrón y evitan robo en una vivienda

El curioso incidente generó gran repercusión en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la valentía de los animales al proteger la vivienda.

Un peculiar hecho se registró en Brasil, cuando un hombre de aproximadamente 20 años fue atacado por dos perros al intentar ingresar a una vivienda ubicada en el barrio Centenario.

El sujeto, que presuntamente buscaba ingresar al inmueble para cometer un robo, fue sorprendido por los animales, que reaccionaron de manera inmediata ante su presencia. La intervención de los perros frustró el intento de robo y provocó que el individuo sufriera diversas lesiones en los brazos, piernas y la cabeza.

FRUSTRARON EL ROBO

Los vecinos de la zona registraron parte del incidente desde viviendas cercanas y grabaron lo ocurrido, imágenes que posteriormente comenzaron a difundirse a través de las redes sociales.

En los videos se puede observar cómo el hombre quedó rodeado por los perros dentro de la propiedad, sin posibilidades de escapar mientras esperaba ayuda. Asimismo, horas más tarde también se difundieron imágenes en las que se aprecia al sujeto recibiendo atención por parte del personal de emergencia debido a las lesiones sufridas durante el ataque.