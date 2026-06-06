Autoridades investigan a mujer que fingió ser una niña y logró integrarse a una familia

Tras ser descubierta, la mujer fue detenida y ahora enfrenta cargos por presunto fraude y suplantación de identidad ante la justicia brasileña.

Un hecho insólito se registró en Brasil, luego de que una mujer de 37 años fuera arrestada por hacerse pasar por una niña de 12 años y convivir durante 14 meses con una familia que la adoptó y la acogió como si fuera su propia hija.

La mujer, identificada como Amanda María Souza de Oliveira, logró mantener el engaño durante más de un año hasta que las autoridades descubrieron su verdadera identidad. Actualmente, se encuentra a disposición de la justicia y enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de fraude y suplantación de identidad.

Este caso que se registró en la ciudad de Joinville en el estado de Santa Catarina donde la mujer ocultó su verdadero identidad por meses bajo el nombre de #Gabriele”, donde meses después gracias al apoyo de una comunidad religiosa pudo conseguir un hogar.

MUJER FINGIÓ TENER AUTISMO

Luego de ser acogida por una familia que le brindó todas las comodidades, las autoridades descubrieron que Amanda habría mantenido el engaño durante más de un año, logrando ganarse su confianza. "Era una familia con una buena situación económica. Tuvo una adolescencia muy tranquila y recibió todo lo bueno y lo mejor", indicó el investigador Rodrigo Bueno Guesso.

Con el propósito de justificar las diferencias en la edad que afirmaba tener, la mujer aseguró padecer autismo y otras afecciones médicas. Asimismo, sostuvo que sus rasgos físicos eran consecuencia de un supuesto consumo excesivo de hormonas durante una infancia marcada por episodios de abuso.

CONTABA CON ANTECEDENTES

Por otro lado, la Policía de Santa Catarina investigó que la mujer también tendría antecedentes similares en los estados de São Paulo, Minas Gerais, Río Grande do Sul, Goiás y Río de Janeiro, donde utilizaba distintos relatos para conseguir un beneficio económico de sus víctimas.