EEUU ofrece apoyo a Bolivia ante escasez de alimentos y medicinas por bloqueo de carreteras

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció ayuda logística al Gobierno de Bolivia ante la escasez de alimentos y medicinas provocada por los bloqueos de carreteras en el marco de las protestas antigubernamentales.

Asimismo, el funcionario destacó "el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas".

RENUNCIA DEL PRESIDENTE

Dijo también que conversó anoche por teléfono con el mandatario altiplánico, donde analizaron ampliamente la "situación actual en Bolivia y compartieron importantes ideas para promover la seguridad y la estabilidad en toda la región".

El cierre de vías, que se realiza desde el pasado 6 de mayo, es ejecutado por integrantes de asociaciones campesinas y seguidores del procesado expresidente Evo Morales Ayma (2006-2019), que exigen la renuncia del presidente Paz Pereira.