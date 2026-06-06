Marcha contra José Antonio Kast en Chile dejó 35 detenidos y varios heridos

Los disturbios dejaron un saldo de decenas de detenidos y reavivaron el debate sobre la respuesta de las autoridades frente a las manifestaciones sociales.

La masiva marcha estudiantil realizada en Chile en rechazo a los recortes presupuestales impulsados por el Gobierno del presidente José Antonio Kast dejó un saldo de 35 personas detenidas y seis heridas, entre manifestantes y efectivos policiales.

Los enfrentamientos registrados entre las fuerzas del orden y cientos de estudiantes derivaron en episodios de violencia que dejaron consecuencias de consideración. Entre los casos más graves se reportó el de algunos manifestantes que sufrieron lesiones de gravedad y tuvieron que ser sometidos a intervenciones quirúrgicas de emergencia para salvaguardar sus vidas.

RESPALDO A LA POLICÍA

Ante esta situación, el ministro de seguridad, Martín Arrau indicó que el normalizar la violencia no es acto que el gobierno esté a favor. "Una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva", indicó.

Además, Arrau salió en defensa del accionar de la policía militarizada denominada Carabineros, indicando que el deber del estado es salvaguardar, cuidar a las personas y resguardar el orden público. "El comportamiento que tuvo carabineros fue solamente una respuesta frente a situaciones que se salieron de control", agregó.

SE REGISTRARON HERIDOS

Por otro lado, a raíz de las manifestaciones una universitaria resultó gravemente herida con el rostro ensangrentado que tuvo que ser operada de emergencia.

Asimismo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), indicó que la joven ingresó con lesiones graves y que su pronóstico es reservado. "Ingresó con lesiones de carácter grave y, de acuerdo con lo informado por personal médico del lugar, requería intervención en pabellón", manifestó.