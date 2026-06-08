Terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas activa alertas de tsunami en varios países del Pacífico

El potente movimiento telúrico se registró frente a la isla de Mindanao y motivó advertencias para Filipinas, Japón, Indonesia y otras naciones de la región.

Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes el sur de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el mar, a unos 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla de Mindanao, una de las principales zonas del archipiélago filipino.

Tras el sismo, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias por la posible formación de olas peligrosas en diversas zonas costeras. Entre los países bajo vigilancia se encuentran Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea, donde las autoridades activaron protocolos de prevención y monitoreo.

Asimismo, Japón emitió una alerta de tsunami para sectores de su costa sureste debido al riesgo generado por el terremoto. El fenómeno también fue percibido en otras naciones de la región, mientras organismos de emergencia evaluaban la posibilidad de réplicas y eventuales afectaciones en las áreas más cercanas al epicentro.

ALERTA DE TSUNAMI

Las autoridades filipinas iniciaron las labores de evaluación para determinar los daños ocasionados por el fuerte movimiento sísmico y el impacto potencial en las comunidades costeras. Hasta el momento, se continúan monitoreando la situación y exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización de las alertas emitidas.