EEUU: se registra balacera cerca del local de concentración de la selección de fútbol Inglaterra

Nueve heridos dejó un tiroteo cerca de la base de la selección de fútbol de Inglaterra en Kansas City, Estados Unidos. Al momento del incidente, el equipo estaba en Florida para jugar partidos amistosos antes del Mundial.

El incidente ocurrió la tarde del sábado último en esta ciudad del sureño estado de Missouri; la balacera se registró a 6 kilómetros del hotel y el sitio de entrenamiento del equipo inglés para la fase de grupos del torneo.

MOTIVO DE LA BALACERA

La Policía de Kansas City dijo que respondieron inmediatamente al reporte de un tiroteo en la Avenida Troost, al llegar encontraron a nueve personas heridas, cinco mujeres y cuatro hombres, pero sus vidas no estaban en peligro.

Los agentes aún están investigando el violento incidente; analizan las cámaras de seguridad de los negocios; tampoco han aclarado el motivo de la intensa balacera ni la identidad de los responsables, según reportó el canal MBC 9.