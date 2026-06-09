Docentes continúan protestas a pocos días del inicio del Mundial 2026

Los maestros anunciaron que reforzarán las movilizaciones en la capital y mantendrán su presencia en las calles mientras evalúan las propuestas gubernamentales.

A raíz de las demandas planteadas por los docentes de distintas instituciones respecto a mejoras salariales y del sistema de pensiones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó que mantendrá la huelga indefinida y que, además, reforzará el plantón instalado en la capital.

Esta decisión cobró fuerza tras las declaraciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien solicitó a los docentes poner fin a las protestas y aceptar una mesa de diálogo. Todo ello ocurre a pocos días del inicio del Mundial 2026.

SOLUCIONES INSUFICIENTES

Para la organización magisterial, las propuestas presentadas por las autoridades resultan insuficientes frente a las demandas del sector, situación que, sumada a las constantes declaraciones del Gobierno, ha generado la indignación de miles de docentes.

Asimismo, Marcelino Rodarte, dirigente de la Sección 58 de la CNTE en Zacatecas, informó que analizarán los planteamientos presentados por el Ejecutivo antes de emitir una postura definitiva sobre las medidas anunciadas. “La huelga sigue, estaremos en el plantón, y sigue creciendo, esta semana se suman contingentes”, indicó.

HAY GARANTÍAS PARA EL MUNDIAL

Por otro lado, la presidenta anunció la realización del Mundial 2026 a pesar de las manifestaciones y velará para que el evento se realice se realice sin incidentes de seguridad. "Vamos a garantizar que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila", indicó la mandataria.