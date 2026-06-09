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Hace 3 horas

Incautan más de 100 toneladas de droga en Chile: estaba escondida en un cargamento de madera

El amplio operativo, en el que no hubo personas detenidas, se desarrolló en los puertos de San Antonio y Valparaíso, en la zona central del país, y en el puerto de Arica, al norte.

Foto Perú 21



Tras un paciente trabajo de investigación, las autoridades chilenas incautaron más de 100 toneladas de droga que estaban ocultas en cargamentos de madera que tenían como destino a Europa.

El amplio operativo, en el que no hubo personas detenidas, se desarrolló en los puertos de San Antonio y Valparaíso, en la zona central del país, y en el puerto de Arica, al norte.

PROCESOS QUÍMICOS

Los 45 contenedores llegaron de Bolivia; las maderas estaban impregnadas con cocaína, que luego es extraída mediante procesos químicos avanzados en laboratorios especializados.

Según las autoridades, la droga incautada podría "haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares en los mercados europeos", las investigaciones continúan.


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