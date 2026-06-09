Presidente boliviano afirma que “narcoterroristas” impulsan las violentas protestas contra su gobierno

Tras promulgar una ley que le permite decretar el estado de excepción, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció que "narcoterroristas" impulsan las violentas protestas, en distintas ciudades del país, que exigen su renuncia inmediata.

Desde hace cinco semanas, obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno derechista con decenas de bloqueos de carreteras, por lo que ya escasean varios productos alimenticios y también medicinas.

El mandatario Paz Pereira, con siete meses en el poder, con la nueva ley tiene el campo libre para decretar la medida, que además de permitirle usar militares para contener las protestas, restringiría libertades de reunión y movimiento.

ESTADOS DE EXCEPCIÓN

En recientes enfrentamientos por liberar vías, el gobierno denunció que cuatro policías fueron heridos de bala. El mandatario señaló que los grupos más violentos provienen de facciones criminales, vinculadas al tráfico de drogas.

"A los violentos (les digo), sus días están contados; vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución Política del país”, manifestó categórico el jefe de Estado tras promulgar la norma que reglamenta los estados de excepción.