Empresario afirma estar arruinado tras enfrentar un proceso por defender su negocio

A más de un año del hecho, el comerciante asegura que continúa afrontando dificultades económicas y emocionales que afectan su calidad de vida.

Tras sufrir un ataque a mano armada en su negocio, ubicado en la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, un empresario denunció que el hecho lo dejó en una situación económica complicada y con importantes deudas.

El comerciante, identificado como Nicolás Aakeson, propietario de un kiosco, fue víctima de un intento de robo durante la madrugada del 23 de marzo, cuando un delincuente ingresó a su establecimiento portando un arma blanca y exigiendo la entrega de dinero.

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, Nicolás reaccionó en defensa propia y enfrentó al delincuente con una pistola Bersa calibre .380. Durante el forcejeo, logró herir al asaltante en el rostro, frustrando así el robo en su negocio.

ACTUÓ EN DEFENSA PROPIA

Según declaró al diario El Portal Doce, las consecuencias del hecho fueron devastadoras para él. En el ámbito de la salud, aseguró haber quedado gravemente afectado, sufriendo ataques de pánico, ansiedad y depresión. Además, denunció que fue despedido de su centro de trabajo pese a contar con licencia médica.

Asimismo, indicó que su esposa también se vio seriamente afectada por lo ocurrido. Según relató, le detectaron un nódulo y no ha podido recibir la atención médica necesaria debido a que perdió la cobertura de salud tras la pérdida de su empleo. Además, señaló que se encuentra a la espera de recibir una indemnización que le permita afrontar los gastos

NO RECIBIÓ APOYO

Por otro lado, cuestionó la falta de apoyo por parte de las autoridades locales a raíz del incidente, donde aseguró que el delincuente recibió una prótesis maxilar financiada por el sistema de salud. “La Municipalidad de Alta Gracia no se acercó a nada sabiendo la situación que atravesamos, al ladrón le pagaron prótesis y todo ”, indicó.

Además, manifestó su indignación por no haber recibido asistencia ni apoyo para afrontar las secuelas económicas y médicas que derivaron de este hecho.