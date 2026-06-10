Irlanda: imágenes de inmigrante africano apuñalando a transeúnte desatan violentas protestas

En el video, que se viralizó en redes sociales, se observa a un sujeto montado sobre otro mientras lo apuñala varias veces en la cabeza y el cuello. Al respecto, líderes de extrema derecha afirmaron que se trató de un intento de decapitación.

Minutos después de difundirse las imágenes, la tarde de ayer, cientos de manifestantes antimigración bloquearon calles e incendiaron edificios y vehículos en Belfast, la capital de Irlanda del Norte. El atacante sería un refugiado sudanés.

Michelle O'Neill, la primera ministra de Irlanda del Norte, condenó las violentas protestas e instó a la calma: "Grupos de hombres enmascarados que queman autos y las casas de familias no es más que una cobardía repugnante", aseguró.

PERMISO DE RESIDENCIA

Según últimas informaciones, el sospechoso de la agresión tiene 30 años y cuenta con un permiso de residencia válido hasta 2028. Se desconocen los motivos que lo llevaron a atacar al transeúnte; debe comparecer ante la justicia el miércoles.

La víctima, un hombre de unos cuarenta años, fue hospitalizada en estado muy grave, con "lesiones en los ojos y laceraciones en el cuello, espalda, cabeza y el rostro", de acuerdo con la información dada por el comisario Ryan Henderson.