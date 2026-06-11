Mundial de Fútbol 2026: ‘Influencers’ con visas de turista no podrán crear contenido en EEUU

Las autoridades de Migraciones lo dejaron muy claro. Los “influencers” que ingresen a EEUU con visa de turista para crear material del que recibirán ingresos económicos incumplen las condiciones de su entrada al país, por lo que se exponen a ser sancionados hasta con la expulsión.

Este anuncio lo realizan a propósito del Mundial de Fútbol 2026, que ha hecho llegar al país a cientos de estos profesionales de distintas partes del planeta, que ingresan a los Estados Unidos con visa B-2 (turismo) que no les permite trabajar dentro de la unión americana.

PAÍSES DE ORIGEN

Algunos expertos le dan la razón a Migraciones, señalan que los “influencers” entran a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo), y al percibir ingresos de una fuente estadounidense, estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión.

Mientras otros señalan que los influenciadores y creadores de contenido, si son intervenidos al momento de realizar sus labores, pueden argumentar que sus cuentas de redes sociales son creadas en sus países de origen y reciben los pagos fuera de EEUU.