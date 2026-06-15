Quiénes eran Oliver Tree y Gaspi: las víctimas del choque de helicópteros en Brasil

Una tragedia aérea ocurrida este domingo en Río de Janeiro conmocionó al mundo del entretenimiento internacional. El cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y el cineasta Lucas Vignale fallecieron tras la colisión de dos helicópteros en pleno vuelo, un accidente que dejó seis víctimas mortales y cuya causa continúa bajo investigación por parte de las autoridades brasileñas.

El siniestro se registró alrededor de las 8:59 de la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, las dos aeronaves chocaron en el aire y posteriormente se precipitaron sobre una zona urbana. Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, provocando un incendio que destruyó cerca de veinte automóviles.

Las autoridades identificaron entre las víctimas a Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como Gaspi, al productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, al director argentino Lucas Vignale, al cantante y productor estadounidense Oliver Tree, así como a los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. Según la investigación preliminar, cinco de los fallecidos viajaban en una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima pilotaba el segundo helicóptero.

DE ESTRELLAS DE INTERNET A REFERENTES DEL ENTRETENIMIENTO

La muerte de Gaspi y Oliver Tree generó una inmediata reacción en redes sociales. El creador de contenido argentino había alcanzado gran popularidad gracias a sus videos de humor callejero y su característico saludo “Buenass”, acumulando millones de seguidores en plataformas digitales. En tanto, Oliver Tree se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música alternativa con éxitos como “Life Goes On”, “Miss You” y “Hurt”, además de una carrera marcada por su estilo extravagante y una sólida presencia global.

Al momento del accidente, Oliver Tree se encontraba desarrollando una gira internacional tras presentarse recientemente en São Paulo. Las autoridades aeronáuticas y la Policía Civil de Río de Janeiro continúan recopilando evidencias para determinar qué provocó la colisión de las aeronaves, un hecho que ha generado impacto entre seguidores, artistas y creadores de contenido de distintas partes del mundo.