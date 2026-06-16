Alerta en EEUU: bombardero estadounidense B-52 se estrella en California

La aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sufrió un accidente poco después de iniciar su vuelo desde la Base Edwards, donde se activó un amplio operativo de emergencia.

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este lunes poco después de despegar de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en el estado de California. Hasta el momento, las autoridades militares no han reportado víctimas mortales ni personas heridas a consecuencia del accidente.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Base Edwards informó que la aeronave cayó alrededor de las 11:20 de la mañana, hora local. Asimismo, precisó que los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro y que se brindará mayor información conforme avancen las investigaciones.

Como medida preventiva, la instalación militar suspendió temporalmente sus operaciones y cerró el acceso a visitantes no comerciales para concentrar todos los recursos en las labores de respuesta y rescate. Además, los vuelos programados fueron desviados mientras se desarrollan las tareas de emergencia.

INVESTIGAN ACCIDENTE

Imágenes registradas en los alrededores de la base militar, ubicada en el condado de Kern, a unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, muestran una densa columna de humo negro elevándose desde la zona del impacto. Las autoridades policiales y militares continúan evaluando las causas del accidente aéreo.