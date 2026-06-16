Bolivia: Cruz Roja lleva ayuda humanitaria a camioneros varados desde hace más de un mes

Representantes de la Cruz Roja Boliviana, la Defensoría del Pueblo y la organización católica Cáritas iniciaron la mañana de ayer la distribución de provisiones de emergencia para los transportistas damnificados por las protestas en distintas regiones del país.

La medida busca mitigar la falta de alimentos, medicinas y servicios de higiene que afectan a los conductores, varados desde hace más de un mes por el bloqueo de carreteras por parte de manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Según la Cámara Nacional de Transporte de Bolivia, más de 5000 conductores de vehículos de carga están inmovilizados en las vías; ellos trasladaban mercadería cuando fueron sorprendidos por la medida de fuerza, que comenzó el 6 de mayo de 2026.

Los bloqueos generaron afectaciones en el suministro de alimentos, insumos médicos y combustible. Las autoridades indican que más de 60 carreteras registran bloqueos; los manifestantes impiden el paso hasta de ambulancias que trasladan enfermos.