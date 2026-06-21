Avión militar se estrella en zona montañosa de Bolivia: realizaba un vuelo de acción cívica

Se confirmó la tragedia. Este domingo seis personas fallecieron tras la caída de una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). La aeronave realizaba un vuelo de “acción cívica” cuando se precipitó en el centro del país.

El Ministerio de Defensa informó que entre las víctimas se encuentran cuatro militares y dos civiles. La avioneta partió esta mañana del Aeropuerto de El Alto, que sirve a la ciudad de La Paz; tenía como destino Cochabamba.

Sin embargo, durante el trayecto se perdió contacto con la aeronave, se encendieron las alarmas dentro de los servicios de control aéreo. La búsqueda terminó con el peor desenlace. La avioneta fue hallada siniestrada.

BLOQUEO DE CARRETERAS

Se precipitó en el sector Cerro Sayari, cerca de la ciudad de Cochabamba, donde iba a dejar medicinas. La Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos fue activada para esclarecer las causas del siniestro.

La aeronave accidentada había cumplido recientemente una misión humanitaria: trasladó a niños enfermos con cáncer desde la región de Oruro a centros especializados en La Paz, en medio de los bloqueos de carreteras.