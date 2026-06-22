Netanyahu afirma que Ejército de Israel tiene "libertad total de acción" en el Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este lunes mediante un mensaje en video que las fuerzas armadas cuentan con "libertad total de acción" para contrarrestar cualquier peligro inmediato procedente del Líbano.

"Nuestros combatientes en el sur del Líbano tienen total autonomía para neutralizar cualquier amenaza directa contra ellos o contra los residentes del norte", afirmó Netanyahu, quien aseguró que las operaciones militares en el país vecino no enfrentan "ninguna restricción".

Netanyahu insistió en que Israel se mantendrá en la "franja de seguridad", "todo el tiempo que sea necesario" para resguardar a los ciudadanos del norte y del resto del país. El ministro de Defensa, Israel Katz, respaldó esta posición al señalar que Israel "no tiene intención de retirarse" de la zona de seguridad, particularmente de la región de Beaufort.

Mantienen postura

A pesar del memorándum de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, que contemplaba el frente libanés, el Gobierno de Netanyahu ha reivindicado su derecho a mantener la ocupación en territorio vecino. Este punto de fricción había puesto en riesgo las negociaciones para finalizar la guerra en Oriente Medio en varias oportunidades, aunque durante el fin de semana se observó una reducción en la intensidad de los ataques israelíes tras una tregua no oficial con Hezbolá anunciada el viernes.

Conflicto contra Hezbolá y balance de víctimas

No obstante, Netanyahu dejó claro que el conflicto es contra Hezbolá y no contra el Estado libanés, reiterando que no se retirarán de la zona de seguridad "para exponer a sus ciudadanos a los ataques de Hezbolá y a una posible invasión", según palabras del ministro de Exteriores, Gideon Saar.

El balance de víctimas por la ofensiva israelí en el Líbano desde marzo asciende a 4,106 fallecidos y 12,153 heridos, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por las autoridades libanesas este domingo. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, calificó la postura israelí como un intento de "provocar una escalada" y condenó la ocupación de territorio libanés.