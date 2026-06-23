Mujer es condenada a prisión por acosar a integrante de BTS: tocó el timbre de su casa más de 130 veces

Una mujer brasileña fue condenada a un año de prisión suspendida en Corea del Sur por acosar a Jungkook, integrante de la banda de k-pop BTS, informó este martes el diario local The Korea Times.

La sentencia del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, dictada el pasado 8 de mayo, la encontró culpable de violar la ley contra el acoso y allanamiento de morada, señalando que "la acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida".

La mujer visitó la casa del cantante surcoreano en 22 ocasiones durante diciembre pasado, e intentó ingresar a su propiedad aprovechando una entrega a domicilio. En un único día, tocó el timbre de la residencia del artista hasta 133 veces y dejó repetidamente cartas y objetos alrededor de la vivienda. A pesar de ser arrestada, continuó con sus recurrentes visitas en enero, lo que obligó a las autoridades a emitir una orden de emergencia prohibiéndole acercarse al artista o a su domicilio a menos de 100 metros.

Decisión judicial y antecedentes

El tribunal impuso finalmente un año de prisión suspendida, por lo que la acusada evitará la cárcel si no delinque ni incumple las condiciones durante el periodo de prueba establecido de dos años. Según el tribunal, la mujer actuó por obsesión romántica sin intención de dañar al artista, destacando que en ningún momento llegó a ingresar a la vivienda.

La corte valoró los tres meses que la acusada ya pasó detenida y descartó el riesgo de reincidencia ante su inminente expulsión definitiva de Corea del Sur, que se ejecutará cuando la sentencia sea firme. Este caso se suma a otros registrados por fanáticas del grupo surcoreano, como el ocurrido en junio del año pasado, cuando una mujer china fue arrestada tras intentar entrar en la casa del artista.