Estampida durante transmisión del Mundial de Fútbol deja muertos y heridos en Jordania

Dos hinchas jordanos murieron y ocho resultaron heridos durante una estampida ocurrida la madrugada del martes en la plaza Hachemita de Amán, donde miles de aficionados se reunieron para ver el partido del Mundial 2026 entre Jordania y Argelia.

Trascendió que diez personas fueron trasladadas a distintos hospitales tras resultar afectadas por el incidente. La emergencia se produjo en una zona donde se habían instalado pantallas gigantes para la retransmisión de los encuentros de la Copa del Mundo.

TEATRO ROMANO DE AMÁN

Los dos heridos, de unos 20 años, fallecieron poco después de ingresar al centro médico, los otros ocho se recuperan. Ellos, al igual que mies de hinchas llegaron anoche al teatro romano de Amán para alentar a su selección en su segundo partido mundialista.

El recinto tiene capacidad para seis mil personas, pero habrían llegado 15 mil para ver a la selección jordana, que terminó cayendo 2-1 ante Argelia. Con esta derrota, sumada a la caída por 3-1 frente a Austria en su debut, Jordania quedó eliminada del Mundial.