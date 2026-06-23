Trump propone aumentar tarifas para obtener ciudadanía de EE.UU. en 570 dólares

La Administración de Donald Trump presentó un proyecto para incrementar en 570 dólares el costo de la solicitud de ciudadanía estadounidense, eliminando además los beneficios de reducción de tarifas para personas de bajos ingresos.

El Departamento de Seguridad Nacional propone que las solicitudes electrónicas pasen de 710 a 1,280 dólares, mientras que los formularios impresos ascenderían de 760 a 1,330 dólares. También se contempla un incremento de 645 dólares para quienes busquen apelar una denegación de naturalización.

El documento presentado el lunes justifica el alza en la necesidad de cubrir íntegramente los costos administrativos del procesamiento de solicitudes. "La agencia ya no considera que estas solicitudes deban tener costos más bajos a expensas de otros beneficios migratorios", señala el texto oficial, modificando el enfoque de administraciones anteriores que promovían tarifas accesibles para fomentar la integración de residentes permanentes.

Eliminación de beneficios para personas de escasos recursos

La propuesta contempla suprimir las exenciones de pago y los programas de reducción de tarifas para inmigrantes cuyos ingresos familiares no superen el 400% del umbral federal de pobreza. Este cambio representa un giro significativo en la política de naturalización, que históricamente había priorizado el acceso a la ciudadanía como mecanismo de integración social.

El proyecto deberá atravesar un período de consulta pública de 60 días antes de su aprobación definitiva. Esta iniciativa forma parte de una estrategia migratoria más restrictiva impulsada por el actual gobierno, que ha endurecido los requisitos para beneficios migratorios y advertido sobre posibles revocaciones de ciudadanía en casos de fraude comprobado en las solicitudes.