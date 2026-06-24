Francia confirma su primer caso de ébola en un médico que regresó del Congo

El virus del ébola llegó a Europa. Francia ha detectado el primer caso positivo de la enfermedad en un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), donde el virus se encuentra en circulación activa, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

Dicho paciente fue atendido de inmediato a su llegada al territorio francés y trasladado a un centro hospitalario especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad, donde se encuentra en estado estable según las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud subrayó que se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad sanitaria, incluyendo el aislamiento del paciente y su traslado en condiciones controladas para evitar cualquier riesgo de contagio. "La situación está bajo control", aseguró la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros al ser interrogada sobre el contagio.

Vigilancia e investigación epidemiológica

La ministra de Salud, Stéphanie Rist, sigue la evolución del caso con la "máxima vigilancia", en coordinación con las autoridades sanitarias competentes. Francia dispone de infraestructuras especializadas para el manejo de enfermedades altamente contagiosas, con unidades hospitalarias dotadas de sistemas de presión negativa y estrictas medidas de bioseguridad, enfatizó el comunicado oficial.

Paralelamente, se ha puesto en marcha una investigación epidemiológica para identificar a las personas que pudieron haber tenido contacto con el caso confirmado. Estos contactos serán localizados por la agencia regional de salud y deberán cumplir un aislamiento domiciliario de 21 días, con seguimiento médico durante todo el periodo, según detallaron las autoridades sanitarias.