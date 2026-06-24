Iván Cepeda reconoce la victoria de Abelardo De la Espriella en elecciones presidenciales en Colombia

El candidato Iván Cepeda reconoció este miércoles su derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78%) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

"Como candidato del (partido) Pacto Histórico y la (coalición) Alianza por la Vida, (...) he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", manifestó Cepeda en una declaración pública.

El senador aseguró que toma esa decisión "como un acto de responsabilidad democrática" y afirmó que busca contribuir "a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos". "Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública", agregó en su pronunciamiento.

Compromiso de vigilancia y defensa democrática

Cepeda destacó además lo ajustado del resultado electoral y señaló que "la votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha entre las dos opciones que disputamos la confianza del pueblo colombiano". Según el senador, que al terminar en el segundo lugar volverá a ocupar ese cargo para el periodo 2026-2030, esa estrecha diferencia refleja tanto la intensidad del debate político vivido durante la campaña como la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas frente al futuro del país.

Aunque aceptó la victoria de De la Espriella, Cepeda dejó claro que ejercerá una labor de vigilancia frente al nuevo Gobierno y aseguró que defenderá la democracia y las libertades públicas. "Defenderemos la democracia con toda nuestra energía moral y política", afirmó, antes de advertir que no aceptará que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se trate a la juventud y a la ciudadanía organizada "como enemigos internos", ni "tratos machistas u homófobos por parte del presidente de la República" o restricciones a la libertad de expresión.