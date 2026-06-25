Alerta de tsunami en el Caribe tras terremoto de 7,5 en Venezuela

Este miércoles, un sismo de magnitud 7,5 sacudió Venezuela, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó escenas de pánico en distintos puntos del país, incluida su capital Caracas.

Tras el movimiento telúrico, las autoridades del Gobierno venezolano no han informado por el momento de heridos ni víctimas que lamentar.

El sismo se registró a las 22:04 GMT y tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de la ciudad de San Felipe, estado de Yaracuy (a unos 200 kilómetros de Caracas), de acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo sismológico estadounidense.

Potencial amenaza de tsunami

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), entidad operada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, emitió alertas debido a la "potencial amenaza" de un tsunami en Aruba, Bonaire, Curazao y Venezuela,

Cabe indicar que, debido al epicentro del temblor, el PTWC advirtió sobre “posibles olas peligrosas para costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro, un rango que abarca las costas de Venezuela y de los países mencionados”.