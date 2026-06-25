Keiko Fujimori se solidariza con Venezuela tras terremotos: “Elevo mis oraciones por todos los afectados”

El último miércoles 24 de junio se registraron dos terremotos de gran magnitud en Venezuela, que dejaron como saldo decenas de muertos y heridos. En medio de esta complicada situación, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció a través de sus redes sociales.

Mediante una publicación, Fujimori Higuchi expresó su solidaridad con los ciudadanos del país llanero, quienes vienen realizando labores de rescate y búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros en las zonas afectadas.

“Quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos registrados hoy. Mi corazón está con las familias que vienen atravesando momentos de angustia e incertidumbre a causa de esta tragedia. Elevo mis oraciones por todos los afectados y por quienes, con valentía y entrega, participan en las labores de rescate y ayuda. Fuerza para Venezuela”, escribió.

BALANCE PRELIMINAR TRAS LOS TERREMOTOS

De acuerdo con un balance realizado por la mandataria Delcy Rodríguez, los terremotos dejaron cerca de 164 fallecidos y alrededor de 971 heridos. Además, anunció el estado de emergencia en toda Venezuela.