¿Qué es un doblete sísmico y por qué causó graves daños en Venezuela?

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela la noche del miércoles ocurrieron con apenas 40 segundos de diferencia y a pocos kilómetros de distancia entre sí, una característica que los especialistas identifican como un doblete sísmico. Este fenómeno, menos frecuente que un sismo principal seguido de réplicas, se produce cuando la ruptura de una falla desencadena otro terremoto en un segmento cercano de la misma falla o en una falla próxima, lo que puede incrementar el potencial destructivo del evento.

La sismóloga Lucía Lozano, de la Red Sísmica Nacional de España, explicó que un doblete sísmico ocurre cuando coinciden dos terremotos de magnitud similar, muy próximos en el tiempo y en el espacio. Señaló que este tipo de eventos revela una interacción compleja entre fallas geológicas y recordó que, aunque son poco habituales, existen antecedentes como los registrados en Venezuela en 2025 y en Pakistán en 1997.

La especialista indicó que, debido a la cercanía temporal entre ambos movimientos, resulta difícil diferenciarlos tanto en los registros sísmicos como para la población, que suele percibirlos como un solo terremoto. Asimismo, explicó que un sismo de esta magnitud no rompe un punto específico, sino una amplia extensión de una falla geológica, que puede alcanzar hasta 150 kilómetros de longitud.

CIFRAS

Respecto a las consecuencias del evento, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó un amplio rango de posibles víctimas, entre 10.000 y 100.000 fallecidos, debido a que el cálculo depende de factores como la intensidad del movimiento, las características del suelo, la densidad poblacional y la vulnerabilidad de las edificaciones. Además, los especialistas advirtieron que, tras un doblete sísmico de esta magnitud, es previsible que continúen registrándose réplicas durante los próximos días, semanas e incluso meses, aunque con una frecuencia decreciente.

(Con información de Agencia EFE)