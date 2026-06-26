Venezuela: ONU señala que terremotos han dejado una "devastación realmente aterradora"

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo que los terremotos registrados en Venezuela han causado una "devastación realmente aterradora" en las zonas afectadas, y la ayuda internacional no debe tardar.

Señaló que la ONU ya prestaba asistencia humanitaria a ocho millones de personas en Venezuela antes de los sismos. "El desafío ya es grande. Esto lo hace mucho, mucho más difícil, pero nuestro foco total está en esta respuesta de emergencia", declaró.

El diplomático destacó que en las próximas horas las Naciones Unidas desplegará en Venezuela 12 equipos internacionales de unas 80 personas cada uno, que colaborarán en el rescate de víctimas, y otros 13 grupos están preparándose para ser enviados.

MOVILIZACIÓN GLOBAL

"Los equipos de ayuda se armaron gracias a la movilización global tras la tragedia en Venezuela; se contó con el apoyo de profesionales de EE. UU., Rusia, China, México, Catar [...]. El primer equipo irá esta noche, de Suiza", explicó.

El primer contingente trabajará junto con efectivos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con perros especializados, herramientas y equipos destinados a las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.