Reino Unido destinará 2,3 millones de euros para apoyar a víctimas de los terremotos en Venezuela

El primer ministro británico saliente, Keir Starmer, anunció anoche que destinarán 2,3 millones de euros a Venezuela para apoyar a los cientos de heridos y damnificados del doble terremoto ocurrido el último miércoles en el país caribeño.

Dijo también que efectivos, parte de la Real Fuerza Aérea, salieron hoy del Reino Unido rumbo a Venezuela equipados con modernos drones "capaces de evaluar daños estructurales en inmuebles y coordinar a los equipos de rescate".

SOFISTICADOS EQUIPOS

En el mismo avión viajan médicos, especialistas en ayuda humanitaria, así como expertos de 14 distintos servicios de salud, que ya cuentan con experiencia previa por haber trabajado en los terremotos de Turquía y Marruecos en 2023.

Asimismo, enviaron un equipo de rescate, conformado por 68 personas con amplia experiencia en estos trabajos, que viajan con sofisticados equipos para ubicar a personas atrapadas debajo de toneladas de escombros.