Al menos 11 muertos tras estrellarse avioneta que transportaba a paracaidistas en Francia

Al menos once personas han fallecido este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, informaron las autoridades.

El prefecto del departamento, Yves Seguy, confirmó a la prensa que "en este momento" hay 11 víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro, según declaraciones recogidas por los medios locales.

Según el medio local L'Est Republicain, los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto. El aparato accidentado es un "Pilatus" matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas, de acuerdo con la misma fuente. Se desconocen, de momento, las causas del siniestro.

Despliegue de emergencia

En un mensaje publicado en redes sociales, la prefectura de Meurthe y Mosela confirmó que en el accidente se ha visto involucrado "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey".

Los equipos de emergencia se desplegaron rápidamente en el lugar del accidente, mientras las investigaciones buscan determinar las causas del siniestro que ha cobrado la vida de las once personas que viajaban a bordo de la aeronave.