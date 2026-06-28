Terremotos en Venezuela: Bomberos peruanos ya participan en búsqueda y rescate de víctimas

Minutos después de llegar y de conocer el lugar del desastre donde debían apoyar, los 44 bomberos peruanos comenzaron las labores de búsqueda y rescate de víctimas, tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el miércoles último.

La llegada de los voluntarios peruanos se produce en un momento crítico, ya que las horas pasan y hay miles de personas desaparecidas; se sospecha que están bajo los escombros de decenas de edificios que se derrumbaron por los sismos.

APOYO INTERNACIONAL

Nuestros rescatistas trabajan junto a equipos locales e internacionales, compartiendo técnicas y estrategias. Los peruanos están acompañados de una perrita de nombre ‘Kayra’, de cuatro años, entrenada en la localización de personas atrapadas.

Las autoridades venezolanas agradecieron el apoyo internacional en este momento de emergencia que vive la nación. Además del contingente peruano, equipos de rescate de Colombia, México y Chile también se encuentran en el país afectado.