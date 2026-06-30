Terremotos en Venezuela: peruanos reportados como desaparecidos lograron ser ubicados

La Cancillería informó anoche que se logró ubicar a los cuatro peruanos que fueron reportados como desaparecidos tras los dos terremotos registrados hace unos días en Venezuela.

"La Cancillería monitorea de cerca la situación de los peruanos en Venezuela. Los cuatro connacionales que fueron reportados desaparecidos fueron ubicados", informó la entidad.

EVACUACIÓN DE PERUANOS

"Lamentablemente dos miembros de una familia peruana siguen desaparecidos", agregó el comunicado de la entidad, resaltando que ahora se concentra en la búsqueda del grupo familiar.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el retorno al país de dos ciudadanos peruanos residentes en La Guaira que se encontraban en condición de vulnerabilidad.