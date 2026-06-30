Javier Milei felicita a Keiko Fujimori tras conteo de ONPE al 100 %: “La libertad avanza en toda América”

Después de casi un mes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabilizó el 100 % de las actas de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Los resultados dieron como ganadora a la lideresa de Fuerza Popular con el 50.135 %, lo que representa el respaldo de 9 223 396 peruanos. En tanto, el candidato de Juntos por el Perú alcanzó el 49.865 %, equivalente al apoyo de 9 173 755 ciudadanos.

Tras conocerse esta noticia, diversos mandatarios de Sudamérica utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes a Fujimori Higuchi. A través de una publicación, el presidente de Argentina, Javier Milei, saludó a la virtual mandataria del país por su triunfo. “La libertad avanza en toda América. Felicitaciones a Keiko Fujimori por la victoria y a todo el pueblo peruano”, escribió Milei.

RODRIGO PAZ ENVIÓ MENSAJE A KEIKO FUJIMORI

Al igual que Milei, el jefe de Estado de Bolivia, Rodrigo Paz, saludó a Keiko Fujimori tras los resultados al 100 % compartidos por la ONPE. Además, reafirmó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas naciones en beneficio de la población.

“Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos”, comentó.

Cabe mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar a Keiko Fujimori como presidenta del Perú el viernes 3 de julio. Asimismo, se espera que el 15 de julio la lideresa de Fuerza Popular reciba las credenciales como dignataria del país.